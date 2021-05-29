Что с Эльдаром Гасановым?

Появилась новая информация по делу бывшего посла Азербайджана в Сербии Эльдара Гасанова. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили haqqin.az, что расследование по его делу уже близится к завершению, о результатах расследования общественность будет подробно проинформирована в ближайшее время.

Следствие по делу Эльдара Гасанова ведет Следственное управление Генеральной прокуратуры, однако он содержится в изоляторе СГБ. Адвокаты бывшего посла регулярно делают заявления о его «тяжелом состоянии здоровья».

Эльдар Гасанов обвиняется в растрате и коррупции, он был арестован в августе прошлого года.

Напомним, в ходе финансовых проверок появились обоснованные подозрения в том, что бывший генеральный прокурор, экс-посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов допустил нецелевое расходование крупной суммы бюджетных средств, а также совершил другие нарушения законов. Эльдар Гасанов был задержан 13 августа 2020 года в качестве подозреваемого.