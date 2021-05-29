В UNEC дан старт корпоративным тренингам: программа сертификации по цифровому маркетингу
UNEC, оценивая потребности рынка труда и корпоративного сектора в подготовленных кадрах, дает старт специальной программе сертификации. Первый тренинг в этом направлении организован директором Центра карьеры UNEC, специалистом по цифровому маркетингу, который официально аккредитован Facebook и Google, Рамилем Джаббаровым.
48-часовая практическая программа, рассчитанная на 2 месяца, составлена на основе международного опыта и включает более 24 тем от ноля до профессионального уровня.
15 слушателей, которые примут участие в первом тренинге, - специалисты по маркетингу престижных компаний Азербайджана, представители рекламных агентств, сотрудники госструктур, а также выпускники, желающие построить карьеру в этом направлении.
Слушатели, успешно завершившие программу сертификации, овладеют профессиональными знаниями по темам таргетинга, измерениям в цифровом маркетинге, рекламам Google-Facebook-Instagram, технике Ремаркетинга, Google Analytics, Оптимизации поисковой системы.