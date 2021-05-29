Еще один автобусный маршрут в Баку перешел на безналичную оплату
С 1 июня в Баку автобусный маршрут №133 (поселок Бинагади - станция метро "Гянджлик") переходит на безналичную оплату проезда посредством BakıKart, сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве.
Согласно сообщению, на маршруте автобуса №133 установлены POS-терминалы для пополнения баланса BakıKart.
Система безналичной оплаты проезда действует на 58 процентах автобусных маршрутов Баку. Ее используют около 780 тысяч пассажиров.