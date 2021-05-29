В Лянкяране задержаны воры-наркоторговцы

Сотрудники Лянкяранского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, сообщили haqqın.az в региональной группе пресс-службы МВД.

Задержанные - жители Лянкярана, ранее судимые Ф.Исмаилов, Ш.Бабаев и Н.Ализаде. При личном досмотре у каждого обнаружили по два пакета героина. В ходе расследования выяснилось, что задержанные причастны и к другому преступлению.

Объединившись в группу, они по предварительному сговору украли предметы домашнего обихода на 1 500 манатов из дома, расположенного на территории города. Часть похищенных вещей была обнаружена и изъята в качестве вещественных доказательств.

В ходе другой операции по подозрению в совершении кражи в селе Мамусту был задержан ранее судимый Ш.Абдуллазаде, который, проникнув ночью в дом односельчанина, украл 2 000 манатов и ноутбук.

По данным фактам расследование продолжается.