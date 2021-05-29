Иран обвинил Армению

Иран уже несколько лет пытается остановить загрязнение реки Араз Арменией, но безрезультатно. Об этом сказал журналистам министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан на мероприятии, приуроченном к 50-летию ввода в эксплуатацию Аразской и Миль-Муганской плотин и заполнения водой водохранилища "Гыз галасы".

По его словам, в последние годы министерство энергетики Ирана прилагает все больше усилий для пресечения загрязнения Арменией реки Араз.

"Однако шагов Армении для пресечения сброса в Араз отходов пока недостаточно. Иран, Азербайджан, Турция и Армения планируют провести четырехстороннюю встречу по предотвращению загрязнения реки Араз", - заявил Ардаканиан.

Иранский министр добавил, что эта встреча может в скором времени состояться в Иране.