Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером. Дипломата цитирует ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что угрозы отключения России от международной платежной системы SWIFT — еще одно доказательство ненадежности европейских властей в отношениях с Москвой: «Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения».

Ранее глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский рассказал, что российская сторона уже проводит работу по созданию альтернативной SWIFT системы. Он уточнил, что пока речи об отключении России не идет, «но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо». Биричевский также заявил об угрозе вовлечения системы SWIFT в «санкционную спираль» против Москвы.