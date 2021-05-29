В Армении зарегистрировали 26 партий и блоков для участия в выборах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении в понедельник на внеочередном заседании приняла решение зарегистрировать 26 партий и блоков для участия во внеочередных парламентских выборах, которые запланированы на 20 июня. Заседание ЦИК транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.
"Таким образом, во внеочередных парламентских выборах примут участие 26 партий и блоков", - отметил председатель ЦИК Тигран Мукучян.