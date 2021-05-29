Дорога в Агбенд будет готова к 2023 году

Автомобильная дорога Горадиз-Миндживан-Агбенд будет сдана в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сказал руководитель проекта турецкого Kalyon Holding по строительству дороги Нихат Йылдырым, сообщает Trend.

По его словам, строительство автомобильной дороги Горадиз-Миндживан-Агбенд и железной дороги Горадиз-Миндживан-Агбенд успешно продолжается.

Оба проекта будут реализованы компанией качественно и в установленные сроки, отметил он.

«Протяженность автомобильной дороги Горадиз-Миндживан-Агбенд составит 124 километра, а железной дороги Горадиз-Миндживан-Агбенд - 114 километров. Автомобильная и железная дороги протянутся вдоль реки Араз до границы с Арменией. Они имеют очень большое значение. Автодорога Горадиз-Миндживан-Агбенд будет соединена с дополнительной дорогой, которая будет построена со стороны Армении и дорогами общей протяженностью 170 километров в Нахчыване. Она станет самой важной дорогой для торговли и туризма. Ее строительство планируется завершить в июне 2023 года», - сказал Йылдырым.