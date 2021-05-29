TuranBank в рамках проекта ASAN Məktub (ASAN Письмо) исполнил пожелания малообеспеченных семей, в том числе детей шехидов.

Следуя своим принципам социальной ответственности, TuranBank провел очередную благотворительную акцию по случаю Международного дня защиты детей, отмечаемого 1 июня.

Банк совместно с волонтерами ASAN воплотил в жизнь мечты детей из малообеспеченных семей, в том числе детей шехидов, в рамках проекта ASAN Məktub при организационной поддержке Фонда YAŞAT.

В рамках проекта сотрудники банка вместе с волонтерами ASAN отправились на встречу c детьми, которые написали свои пожелания через ASAN Məktub, и вручили детям подарки в соответствии с их пожеланиями. В рамках данного социального проекта TuranBank осчастливил в общей сложности 30 детей.

Следует отметить, что TuranBank всегда фокусируется на уязвимых группах населения и поддерживает их в рамках программы корпоративной социальной ответственности. Банк всегда принимает активное участие в инициативах по социальной защите и удовлетворению потребностей семей наших шехидов и ветеранов. Придерживаясь этой традиции, TuranBank регулярно сотрудничает с Фондом YAŞAT в рамках социальных проектов.

Банк и в будущем намерен продолжить свои проекты по поддержке уязвимых групп нашего населения и детей.