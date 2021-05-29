Спецслужбы задержали брата экс-президента Киргизии

Бывший премьер-министр Киргизии Омурбек Бабанов, а также бывший председатель парламента и брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова, Асылбек Жээнбеков, задержаны по подозрению в коррупции, сообщили в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) республики.

«На основании полученных в ходе следствия доказательств 31 мая 2021 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 ч. 2 («Коррупция») УК Киргизии, задержан экс-премьер Омурбек Бабанов», – цитирует сообщение ТАСС.

Также задержан бывший председатель парламента Киргизии и брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова - Асылбек Жээнбеков, сообщил источник агентства в ГКНБ республики.