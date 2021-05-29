Турецкий министр: планируем завершить строительство «Дороги Победы» в августе

«Мы нацелены на завершение строительства «Дороги Победы» в середине августа. Открытие коридора между Нахчываном и основной частью Азербайджана еще больше укрепит отношения между Азербайджаном и Турцией». Как передает Trend, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу во время поездки в Ходжавендский район Азербайджана.

По словам турецкого министра, ведутся работы по завершению проектов на освобожденных территориях в кратчайшие сроки.

«Мы будем всячески поддерживать Азербайджан в этих вопросах. Две братские страны продолжат реализовывать крупные проекты, и Турция будет поддерживать развитие региона. Мы нацелены на завершение строительства «Дороги Победы» в середине августа», – добавил турецкий министр.