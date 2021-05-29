Пашинян ждет от подавшего в отставку Айвазяна разъяснений

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян ожидает от подавшего в отставку главы МИД республики Ары Айвазяна разъяснений по поводу его желания уйти в отставку.

"Мы благодарны господину Айвазяну за проделанную работу, но считаем, что наш государственный и национальный интерес обязывает, чтобы он публично разъяснил - кто, когда, где и как намеревался сделать какой-либо шаг или принять решение, которое противоречило государственному и национальному интересу нашей страны", - цитирует Интерфакс пресс-секретаря Пашиняна Мане Геворкян.

"Ожидаем, что господин Айвазян публично предоставит разъяснения", - сказала Геворкян.

Ранее Ара Айвазян на встрече с сотрудниками МИД заявил, что "с большим трудом" принял решение об отставке, объяснив его несогласием с инициативами властей, которые он считает противоречащими национальным интересам. Айвазян, назначенный главой МИД 18 ноября 2020 года, заявил о своей отставке 27 мая. Президент Армении Армен Саркисян уже подписал соответствующий указ.