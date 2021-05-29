В Иране опровергли информацию об экспорте нефти в США

США не импортировали нефть из Ирана в нынешнем году. Об этом сказал на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, комментируя информацию о поставках иранской нефти в США в марте, сообщает ТАСС.

"Что касается этого вопроса, то у меня нет такой информации. Со времен бывшего президента США Клинтона Вашингтон не покупал нефть у Ирана в соответствии с принятым им законом, – сказал Хатибзаде. – Вероятно, речь идет о чем-то другом, но у меня нет деталей на этот счет".

28 мая Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликовало материалы, из которых следует, что в марте Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал нефть в США общим объемом 1,03 млн баррелей. По данным EIA, еще одна поставка нефти и нефтепродуктов из Ирана зарегистрирована в октябре 2020 года. Ее объем – 1,11 млн баррелей.

Как известно, в начале 1990-х годов Вашингтон на фоне обострения отношений с Тегераном полностью прекратил импорт иранской нефти.