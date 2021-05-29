В Азербайджане объявили конкурс на открытие нового телеканала

В Азербайджане объявлен конкурс на открытие образовательного телеканала. Соответствующее решение принято на заседании Национального совета по телевидению и радио, передает Trend.

Согласно сообщению, на заседании обсуждалась текущая ситуация в сфере теле- и радиовещания, а также вопрос разнообразия жанров на местных телеканалах.

Было отмечено, что из 11 общереспубликанских телеканалов два являются спортивными, два - новостными, один - о культуре, остальные шесть - общего жанра. С учетом востребованности научно-образовательных передач на телевидении было признано целесообразным открыть профильный телеканал.

После обсуждений было принято решение об объявлении конкурса на открытие профильного (образование и научное просвещение) общереспубликанского телеканала.