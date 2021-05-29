При поддержке Nar создается самый крупный в стране азербайджаноязычный архив аудиокниг

Nar продолжает социальный проект «Живая книга» по созданию самой большой в стране аудиобиблиотеки. В рамках проекта, разработанного совместно с Radio Antenn 101 FM, избранные образцы азербайджанской и мировой литературы будут собраны на платформе YouTube.

Следует отметить, что 135 избранных произведений мировой и азербайджанской литературы в рамках проекта «Живая книга» уже размещены на YouTube в виде аудиокниг на нашем родном языке. Благодаря высокоскоростному интернету Nar можно легко воспользоваться онлайн-библиотекой из любой точки страны.

Проект будет транслироваться в прямом эфире по субботам и воскресеньям с 12:00 до 14:00 на Radio Antenn 101 FM, а также на официальных страницах радио и передачи «Живая книга» в Facebook, а затем размещен на сайте antenn.az и на странице в YouTube.

Проект «Живая книга» также проливает свет на мир слабовидящих людей. Так, электронные носители, на которых собраны произведения, будут распространяться среди слабовидящих и людей, потерявших зрение.