LG полностью остановила выпуск смартфонов

Компания по производству электроники LG полностью перестала выпускать смартфоны. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает РИА Новости.

Последними гаджетами данной марки стали Velvet 2 Pro и LG Rollable. Эти смартфоны так и не попали на свободный рынок. Оставшиеся модели LG реализует своим сотрудникам, которые работают в Южной Корее. Единственный завод, который специализированно занимался изготовлением смартфонов и планшетов, расположенный во Вьетнаме, будет заниматься только сборкой бытовой техники.

Данный завод стал основным в компании в 2015 году. Кроме мобильной электроники, там выпускались модули для камер, крупная бытовая техника и дисплеи. С этого дня, 31 мая, производство крупной бытовой техники станет главным направлением LG.