Байден заявил, что демократия в мире находится в опасности

Президент США Джо Байден считает, что демократия в США и других странах находится в опасности и в настоящий момент в мире идет борьба между этой политической системой и авторитаризмом. С такими словами американский лидер выступил на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном по случаю отмечаемого в США Дня поминовения.

По утверждению хозяина Белого дома, американские войска "вели битву" за демократию "на полях сражений по всему миру". В качестве примеров Байден перечислил в том числе войны в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке. "Эта задача лежит и на каждом из нас, каждый день. Сама демократия находится в опасности, как здесь, у нас дома, так и по всему миру", - полагает Байден, передает ТАСС.

По его словам, от того, как поведут себя американцы, будет зависеть, "устоит ли демократия" перед лицом "могущественных сил, которые желают навредить ей".