В Турции заявили о законном праве Анкары использовать С-400

Турция считает недопустимыми требования других стран не использовать приобретенные у России зенитные ракетные системы С-400, заявил журналистам в ходе визита в Афины министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"С-400 будут находиться под нашим контролем на 100%. Мы направляли в Россию наших технических специалистов для обучения, и российских военных экспертов в Турции не будет. В связи с этим недопустимы требования других стран "не использовать" С-400", - сказал турецкий министр, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.

28 мая заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью телеканалу CNN Türk сообщила, что Соединенные Штаты представили Турции альтернативу по теме приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Однако она не уточнила, о какой альтернативе идет речь.

В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт.