В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 462 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана за 31 мая.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 6 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 333 956 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 324 565 человек благополучно прошли лечение, 4 913 пациентов скончались. Лечение 4 478 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего в стране проведено 3 513 989 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 4 815 - за минувшие сутки.