Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 21:41

Может ли быть что-либо более богомерзкое, чем сокрытие от близких тел умерших?! Как это возможно, чтобы спустя семь месяцев после гибели люди еще не были преданы земле, как принято по канонам всех существующих на земле религий?! Во все времена у всех народов виновные в подобном кощунстве подвергались проклятью. И речь при этом шла о трупах врагов, противостоящей стороны. Но в этот раз - в ХХI веке, а не в пещерно-первобытные времена, в считающей себя древней цивилизацией Армении, а не на затерявшемся в океане острове с людоедским племенем – надругались над телами собственных воинов. Они не пропали без вести, не оказались под снегом лавин или на дне недоступного горного ущелья – на войне все возможно. Нет, тела этих армянских парней вынесли с поля боя, но не передали родным для погребения, а с грязным, бесчеловечным умыслом припрятали куда попало, чтобы шантажировать неприятеля.

Чтобы на весь мир оклеветать своего противника, обвинить его в отсутствии гуманности, несоблюдении военных конвенций, армянские власти, армянские военачальники глумились над трупами своих (!) солдат, своих (!) защитников. Не над одним, двумя и даже не десятью, а над двумястами (200!!!). Может, и больше, но пока доподлинно известно о двухстах… Армению, по сообщению СМИ, буквально взорвала новость о том, что двести солдатских тел семь послевоенных месяцев «хранились в разных местах, в том числе в холодильниках для фруктов, как, например, в Арташате», и только сейчас их начали передавать родным. На улицы Еревана вышли родственники числящихся пропавшими без вести армянских военнослужащих, перекрыв в столице центральную улицу Гераци и разные магистрали в регионах.

Да что там Ереван, кошмарная информация потрясла и Азербайджан. Матери наших солдат - и шехидов, и оставшихся в живых - не могут понять, как такое возможно, чтобы кому-то не дали похоронить по-человечески собственных детей, чтобы держали трупы погибших в ящиках холодильных камер для фруктов. Такое святотатство даже отодвинуло на второй план справедливое возмущение тем, что армянские власти более полугода требуют от всех подряд международных организаций осудить, наказать «жестоких, бесчеловечных» азербайджанцев за несоблюдение военных конвенций, отказ выдать тела павших на поле боя армянских солдат.