Иран собрался резко увеличить добычу нефти

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что Тегеран может резко увеличить добычу нефти до 6,5 миллиона баррелей в день. Это в два раза больше, чем нынешний показатель, пишет Bloomberg.

Увеличение добычи сырья «повысит безопасность и политическую мощь страны», отметил иранский министр. Нарастить производство нужно как можно скорее, добавил Зангане.

В настоящее время Иран добывает около 2,5 миллиона баррелей нефти, пишет «Лента.ру».

Зангане считает, что стране будет несложно найти покупателей на баррели, которые она собралась добавить на рынок. Иран уже увеличил экспорт в этом году. Основным покупателем был Китай, а индийские нефтеперерабатывающие компании заявили, что будут импортировать иранскую нефть после снятия санкций.