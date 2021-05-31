На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в поселке Нардаран Сабунчинского района Баку обнаружены боеприпасы.

Как сообщает сайт МЧС, на место происшествия были привлечены соответствующие силы ведомства. При осмотре территории были обнаружены 91 пуля калибра 7,62, 22 пули калибра 5,45, одно боеспособное взрывчатое устройство УЗРГМ, 1 ручная граната БП-М 75, пригодная для боевого применения, 3 дымовые мины ДМ-11.

Боеприпасы вывезены с территории для обезвреживания.