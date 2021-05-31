Грузия, Украина и Молдова попросили Евросоюз помочь с вакцинами

Премьер-министры Грузии, Украины и Молдовы направили совместное обращение в адрес президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с просьбой оказать поддержку для обеспечения их стран вакцинами против коронавируса нового типа (COVID-19). Об этом говорится на сайте правительства Украины.

Премьер-министры трех стран - Ираклий Гарибашвили, Денис Шмыгаль и Аурелиу Чоко просят Европейский союз разработать механизм передачи вакцины в рамках программы «Восточного партнерства» по тому же принципу, который недавно был применен к балканским странам.