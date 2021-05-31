В России предупредили о силовом ответе на недружественные действия

Россия не исключает силового ответа на угрозы суверенитету и территориальной целостности, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности провозглашается стремление к повышению доверия и стабильности в международных отношениях.

"Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации", — цитирует РИА Новости секретаря Совбеза РФ.

Отвечая на вопрос, идет ли здесь речь о военных действиях, Патрушев подчеркнул, что в первую очередь подразумеваются экономические санкции, однако в случае необходимости Москва готова применить и силовые методы.