Теймур Раджабов проиграл Яну Непомнящему и занял 4-е место

Сегодня завершается шахматный онлайн-турнир по быстрым шахматам FTX Crypto Cup из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Теймур Раджабов в матче за 3-е место уступил россиянину Яну Непомнящему. Вчера соперники сыграли вничью 2:2, а сегодня Непомнящий выиграл со счетом 2,5:1,5.

Таким образом, Теймур Раджабов занял 4-е место. Финальный матч между американцем Уэсли Со и норвежцем Магнусом Карлсеном продолжается.

В четвертьфинале Раджабов прошел голландца Аниша Гири, но в полуфинале уступил Карлсену.

В нынешнем турнире участвовал и Шахрияр Мамедъяров, но на предварительной стадии он занял 10-е место и выбыл из борьбы. Всего в квалификации 16 шахматистов играли друг с другом в один круг.

Призовой фонд турнира – 320 тысяч долларов плюс бонус в 100 тысяч долларов в биткоинах. Победитель, помимо призовых, получит право сыграть в сентябрьском финале Тура.

Напомним, Теймур Раджабов одержал блестящую победу над Левоном Ароняном в финале второго турнира Champions Chess Tour в начале января. Тем самым Раджабов уже обеспечил себе участие в финальном этапе.