Спецпредставитель Евросоюза позвонил Джейхуну Байрамову

В пресс-службе МИД Азербайджана сообщили, что стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации трехсторонних заявлений, а также о недавней напряженности на границе.

В понедельник по инициативе противоположной стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Джейхун Байрамов подчеркнул важность разрешения напряженности в пограничном вопросе, необходимости урегулирования существующих разногласий путем переговоров. Глава азербайджанского МИД довел до внимания противоположной стороны, что Азербайджанская Республика поддерживает предложение о создании соответствующей трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы.

Относительно шести армянских военнослужащих, задержанных в ходе провокации по минированию дорог на территории Азербайджана, было подчеркнуто, что в то время, как Азербайджан обезвреживает многочисленные мины, заложенные Арменией на освобожденных территориях и представляющие прямую угрозу для жизни человека, подобные провокации со стороны армянской стороны недопустимы.

Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности.