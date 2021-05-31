Названы сроки сдачи в эксплуатацию аэропорта в Физули

Международный аэропорт в освобожденном от оккупации городе Физули планируется сдать в эксплуатацию до конца сентября 2021 года, сказал вице-президент AZAL Этибар Гусейнов, передает Trend.

По словам Гусейнова, общая протяженность аэропорта составит 4,8 километра, из которых три километра – взлетно-посадочная полоса и по 900 метров – зоны освещения. На сегодняшний день, наряду со строительством аэропорта, ведутся работы по установке навигационного и другого оборудования.

«Автомобильная трасса «Дорога Победы» будет иметь выход к этому аэропорту. Наряду с этим началось строительство аэропорта в Зангилане и планируется начать строительство в Лачине», – добавил Гусейнов.