Россия продлила ограничение на полеты в Турцию

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах, сообщили в российском Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», – приводит сообщение Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.