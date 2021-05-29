«Безопаснее и здоровее»: в Индии заключенные отказались выходить из тюрем

В девяти тюрьмах индийского штата Уттар-Прадеш более 20 заключенных не воспользовались условно-досрочным освобождением. По их мнению, во время пандемии оставаться в тюрьме безопаснее, поскольку там предоставляют пищу, необходимые лекарственные препараты и регулярно проводят медицинские осмотры, пишет «Лента.ру» со ссылкой на India Today.

Прошение об УДО подал 21 заключенный, однако, получив официальное подтверждение, они отказались от этой возможности из-за ситуации COVID-19. Осужденные уверены, что находиться в тюрьме «безопаснее и здоровее», чем на свободе.

Глава индийской тюремной системы Ананд Кумар подчеркнул, что заключенные выразили свои пожелания в письменном виде, в соответствие с требованиями, поэтому их позицию следует «принять и уважать».

В начале мая Верховный суд Индии постановил разгрузить тюрьмы из-за «беспрецедентного всплеска» коронавируса. С этого момента в стране по УДО и под залог отпустили 11,5 тысяч осужденных.