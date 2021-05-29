Ученые нашли универсальное антитело к коронавирусам

Отмечается, что универсальное антитело было обнаружено при исследовании образцов крови, собранных до пандемии, которые сравнивались с образцами SARS-CoV-2. Антитело также нейтрализовало SARS-CoV-1 – коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию, вспышка которой наблюдалась в начале 2000-х годов.

Американские ученые обнаружили перекрестно-реактивное антитело к COVID-19 и другим коронавирусным инфекциям, которые вызывают обычную простуду. Об этом говорится в сообщении на сайте Института Скриппса.

По данным ученых, это антитело, скорее всего, вырабатывается В-лимфоцитами, "запомнившими" простудный коронавирус и активизирующимися при инфицировании SARS-CoV-2.

"Еще один смертельный коронавирус, вероятно, снова появится в будущем, и когда это произойдет, мы хотим быть лучше подготовленными", - приводятся в сообщении слова соавтора исследования, иммунолога Денниса Бертона из Scripps Research.

Лаборатория Бертона также исследует широко нейтрализующие антитела, которые могут быть использованы для защиты от многих форм гриппа.

В новом исследовании команда использовала электронную микроскопию, чтобы понять, как кросс-реактивное антитело способно нейтрализовать целый ряд коронавирусов. Установлено, что антитело связывается, главным образом, с устойчивой частью спайкового белка коронавируса, которая не сильно меняется от штамма к штамму.