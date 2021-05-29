В Армении расстреляли брата криминального авторитета

Следственный комитет Армении выяснил, что предполагаемый преступник на дороге Маргара - Звартноц, на расстоянии 400 м от моста Ереван - Эчмиадзин, с целью убийства выстрелил в направлении "Лексуса 570", в котором находился Асатрян, после чего уехал в поле, сжег машину и сбежал. Водитель "Лексуса" Армен Асатрян скончался от полученных ранений.

Сам Дон Пипо находится под следствием. Он подозревается в похищении по предварительному сговору трех лиц с применением насилия, опасного для здоровья, а также в незаконном приобретении и хранении оружия.