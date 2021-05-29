Генерал Тиран Хачатрян: «Пашинян сказал - кто такие русские? Я здесь все решаю»

Так, Хачатрян опроверг слова Пашиняна о том, что после 44-дневной войны он поручил Генштабу Армении заняться оборудованием границы: «Мы несколько раз обращались по поводу предоставления необходимой техники, хотя бы для очистки снега, для доставки личного состава на позиции, но ничего не было сделано. Должны были увеличить средства для решения определенных задач, не увеличили, наоборот, сократили запланированное, обещали найти средства, ничего не сделали».

Далее Хачатрян утверждает, что армии "ни разу, ни на секунду не была оказана поддержка", тем самым опровергнув утверждения Пашиняна о том, что он всегда поддерживал армию: Самые примитивные задачи обеспечения, которые они должны были организовать, не были выполнены. Будучи командующим фронтом, я лично просил, чтоб разместили заградительные отряды для остановки беглецов, даже этого не сделали. Я не говорю об оружии и боеприпасах, использовании дипломатических каналов, проведении соответствующей работы”.

Хачатрян также заявил, что Никол Пашинян во время 44-дневной войны в Карабахе игнорировал процедуру согласования ракетных пусков с Россией. По словам бывшего высокопоставленного военного, разрешение на запуск любых видов ракет может дать только верховный главнокомандующий, однако в определённых случаях существовала необходимость согласования с Россией: “Была поставлена задача выпустить ракету, и возникла проблема согласования действий с русскими, он заявил: “Кто такие русские? Я здесь все решаю”.

Хачатрян обвиняет Пашиняна в том, что, несмотря на выявленные в армии недочеты, ни один из вопросов не был решен: “Еще в 2019 году мы проводили учения и предъявили 62 недоработки, сколько из них были устранены? Ни одна. За год не была решена ни одна недоработка, ни один проблемный вопрос".