В Израиле отменили почти все коронавирусные ограничения

Израиль отменил почти все коронавирусные ограничения. Сохранилось только требование носить защитные маски в закрытых помещениях, пишет ТАСС со ссылкой на местное радио "Кан".

Отмечается, что с 1 июня гражданам еврейского государства при посещении общественных мероприятий и заведений не надо показывать документ о вакцинации. В министерстве здравоохранения сообщили о низком уровне заболеваемости COVID-19, который сохраняется долгое время.

В декабре прошлого года в Израиле началась массовая вакцинация населения. За пять минувших месяцев полностью привито 55 процентов жителей страны - 5,1 миллиона человек.