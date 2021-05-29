Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 04:32

Еще несколько дней назад армянская оппозиция выступила с громким заявлением о предстоящем визите Никола Пашиняна во Францию. Более того, злые языки в Армении, которые по обыкновению страшнее пистолетов, стали утверждать, что приближается заветная дата – день рождения армянского премьер-министра. И 1 июня Пашинян проведет в кругу еврофила и атлантиста Макрона и его милой супруги Брижит. В разгар предвыборной гонки, прервав встречи с избирателями, Пашинян решился на отчаянный шаг и за считанные дни до судьбоносных парламентских выборов отбыл в Париж. Об этом несколько часов назад сообщили армянские и французские СМИ. Правда, официоз избегает комментариев о праздновании дня рождения Пашиняна в Париже. Но сегодня, 1 июня, Пашиняну исполняется 46 лет. После неюбилейных именин армянский премьер-министр отправится в Брюссель на экстренную встречу с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Итак, как же можно расценить спешный и безотлагательный визит армянского премьер-министра в Париж и Брюссель в самый разгар предвыборной гонки? Интересы собственных избирателей – поверженного в недавней войне с Азербайджаном народа, униженного новым откровением оппозиции о телах сотен погибших в войне солдат, запрятанных правительством в холодильниках для персиков из родного Иджевана, беспокоят Пашиняна и его нынешнее армянское правительство в самую последнюю очередь. В минуты апогея невиданного в истории армянского государства наипозорнейшего скандала глава армянского правительства с идиотской ухмылкой на лице поднялся на борт своего самолета и улетел к Макрону. Французский президент накануне предвыборной кампании рад бы угодить всесильной армянской диаспоре в условиях, когда, судя по соцопросам ведущих исследовательских центров в Париже, больше половины населения Франции недовольно его политикой. Макрон – самый непопулярный президент Пятой Республики… Что же касается самого банального и убогого франкофона Пашиняна, то визит в Париж – открытая демонстрация его внешнеполитических ориентиров. Армянский премьер-министр смотрит в сторону Запада, а не России. К тому же, как правило, главы государств и правительств за считанные дни до судьбоносных выборов, тем более после проигранной войны, взрыва общественного негодования и нарастающих протестов, не покидают пределов своей страны. По большому счету, нечто чрезвычайное и неотложное побудило армянского премьер-министра покинуть Ереван. И по имеющейся информации, Пашинян в переговорах с правительством Франции и руководством Евросоюза отчаянно настаивал на своем приезде, после долгих уговоров и переговоров наконец убедил Париж и Брюссель оказать ему самые высокие почести. В кульминационный момент своей кампании глава армянского правительства намерен сверить стрелки часов с Макроном и Мишелем. А с кем же еще? Не с Путиным же. Геополитический выбор армянского правительства не оставляет места для раздумий. Более того, Пашинян не уведомил своего военно-политического союзника о вояже в Париж, как и о деталях своих сегодняшних переговоров. Хотя в самый трудный час, в феврале, в дни саботажа Генштаба, именно Кремль, а не Париж, вмешавшись в кризисную, более того, неразрешимую на первый взгляд для армянского премьера ситуацию, буквально оттеснил армянских генералов и спас Пашиняна от неминуемой расправы.