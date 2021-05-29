Грузия открыла сухопутные границы с Азербайджаном

В Грузии с 1 июня открылись закрытые с марта прошлого года для туристов из-за пандемии COVID-19 сухопутные границы с Азербайджаном, Турцией, Арменией и Россией, передает Интерфакс.

Согласно решению Межведомственного координационного совета Грузии по борьбе с пандемией, сухопутные границы страны можно будет пересечь с полным сертификатом вакцинации и отрицательным результатом ПЦР-теста или только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным за последние 72 часа. На третий день после пересечения границы необходимо будет провести повторный тест. Всем въезжающим рекомендовано иметь медицинскую страховку.