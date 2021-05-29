Турция получит собственную вакцину от COVID-19 к концу года

Турция рассчитывает разработать собственную вакцину от коронавируса нового типа до конца 2021 года. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, сообщает «Анадолу».

Глава государства также сообщил о смягчении ряда ограничительных мер, введенных властями в рамках борьбы с распространением COVID-19.

По его словам, власти намерены в июне доставить в Турцию «максимально возможное» количество заказанных ранее вакцин от BioNTech, Sinovac и Sputnik V, обеспечив их «скорейшее применение».

«Мы приложим все усилия, чтобы превратить июнь в месяц «вакцинной мобилизации», - заявил он.