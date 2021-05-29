США продали захваченную у Ирана нефть

Власти США выручили 110 миллионов долларов за партию нефти в размере два миллиона баррелей, которая находилась на захваченном в феврале у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) танкере Achilleas, сообщает РБК.

Судно, шедшее под флагом Либерии, остановили по подозрению в перевозке сырья из Ирана под видом иракской нефти. Американские прокуроры посчитали, что груз шел в Китай, а конечную выгоду должен был получить государственный Корпус стражей исламской революции, который в США считают террористической организацией.

Вырученные при продаже деньги отправили на специальный счет в банке. Их предполагается потратить на удовлетворение судебных исков, которые граждане США подали к Ирану.