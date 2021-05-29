Ученые обнаружили «омолаживающее» влияние карантина

Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета выяснили, как карантин влияет на биопсихологический возраст человека. Исследование опубликовал журнал «Современная зарубежная психология».

Ученые в течение длительного периода анализировали биопсихологический возраст людей, то есть общее состояние человек, его соматическое и психологическое здоровье, а также соотношение личностных и физических характеристик с возрастными нормами. Для описания биопсихологического состояния использовались две шкалы: биологический возраст и психологический возраст.

«Исследование показало, что после полугода карантинных мероприятий большинство работающих респондентов чувствовали себя субъективно моложе своего календарного возраста и моложе, чем чувствовали себя год назад, до карантина», — приводятся слова профессора кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Татьяны Березиной.

Женщины-взрослые чувствовали себя моложе на 3,3 года, женщины-пенсионеры — на 7,2 года, мужчины-взрослые — на 6,8 лет, мужчины-пенсионеры — на 4,7 года.