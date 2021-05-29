Как сообщили haqqin.az. в пресс-службе ГПС, 22 мая на территории пограничной заставы «Горадиз» близ одноименного поселка Физулинского района пограннарядом был замечен неизвестный, пытавшийся нарушить границу со стороны Ирана. Он проигнорировал приказ пограничников остановиться и был задержан при попытке бегства.

Задержанным оказался гражданин Ирана Джавид Зиярети (1978 г.р.). В пакете, который был у него в руках, обнаружено 2 кг 950 г марихуаны и 14 г капель Mydrax.

24 мая в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных пограничниками и таможенниками на служебной территории погранзаставы близ села Биринджи Шахсеван Бейлаганского района, был обнаружен пакет с 2 кг 65 г марихуаны, 1 кг 710 г героина и 1 кг 620 г метамфетамина.

25 мая погранотрядом на территории погранзаставы "Гейтепе" близ села Аманкенд Билясуварского района при досмотре пограничной полосы был обнаружен черный пакет с 679 г героина, 577 г метамфетамина и 3 кг 54 г марихуаны.