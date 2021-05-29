Марсоход Curiosity прислал уникальные фото «светящихся» облаков на Марсе
Марсоход Curiosity запечатлел разные виды облаков в атмосфере Красной планеты, сообщает NASA. В частности, ему удалось снять «светящиеся» облака, отражающие свет Солнца.
По информации космического агентства, облака на Марсе являются редкостью и возникают обычно на экваторе планеты в самое холодное время года, когда Марс наиболее удален от Солнца.
Ученые ведут исследования облаков над марсоходом Curiosity, чтобы понять, как они формируются. В частности, большинство марсианских облаков состоят из кристаллов водяного льда и находятся на высоте не более 60 км над поверхностью планеты. Однако существуют облака, которые образуются на большей высоте и состоят, предположительно, из замороженного углекислого газа или сухого льда.