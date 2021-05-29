Убийство в Баку

В Баку произошло убийство. АПА сообщает, что инцидент произошел в поселке Бакиханова Сабунчинского района.

Согласно информации, в своем доме была найдена мертвой 31-летняя Турана Джафарова. В ходе расследования было установлено, что женщину задушили электрокабелем.

Расследование продолжается.