Президент ФИФА поздравил «Нефтчи» с победой в чемпионате Азербайджана

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино направил письмо на имя президента АФФА Ровнага Абдуллаева, в котором поздравил футбольный клуб «Нефтчи» с победой в азербайджанской Премьер-лиге.

В письме говорится: «Уважаемый господин президент, позвольте мне поздравить ПФК «Нефтчи» с победой в чемпионате Азербайджана сезона 2020/21. Этот титул, несомненно, является результатом упорного труда, энтузиазма и приверженности. И каждый в клубе может гордиться этим важным достижением. Я был бы признателен, если бы вы могли поздравить всех участников, которых я призываю продолжать работать в командном духе, c энтузиазмом и решимостью.

От имени международного футбольного сообщества я, пользуясь этой возможностью, благодарю вас и вашу ассоциацию за вклад в развитие и процветание футбола в Азербайджане, в вашем регионе и во всем мире. До скорой встречи».

Напомним, «Нефтчи» стал чемпионом Азербайджана впервые с 2013 года, прервав 7-летнюю гегемонию «Карабаха».