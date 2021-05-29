В Масаллы мужчина убил жену

29 мая в прокуратуру Масаллинского район поступила информация об обнаружении тела Ругии Шукюровой со следами насилия. Об этом haqqin.az сообщили в прокуратуре района.

Следствием были выявлены обоснованные подозрения в том, что Р.Шукюрову убил ее муж, Ровшан Оруджев, во время конфликта на семейно-бытовой почве с нанесением многочисленных ножевых ранений.

В прокуратуре Масаллинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Р.Оруджев привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия продолжаются.