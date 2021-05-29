«Это просто безобразие»: Кочарян предложил урезать полномочия премьера

РБК напоминает, что Конституция Армении была изменена в 2015 году, при преемнике Кочаряна на посту главы государства Серже Саргсяне. С 2018 года пост премьера занимает Никол Пашинян.

«Говорить о парламентской республике — это просто опрометчиво. Это был, мне кажется, неправильный шаг. Я считаю, что нужно сделать по крайней мере шаг или полшага назад», — считает Кочарян, заявивший об участии во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 20 июня. Экс-президент Армении идет на выборы во главе созданного в начале мая блока «Армения», в который вошли партии «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения».

По мнению Кочаряна, премьер-министр не должен иметь столько полномочий, сколько у него есть сейчас: «Потому что эта власть не уравновешена почти ничем. Нарушены все сдержки и противовесы, которые должны быть просто в системе государственной власти».

Менять новый порядок, по мнению бывшего главы государства, следует аккуратно. «Осторожно, но какие-то шаги в этом направлении делать нужно — просто обязательно. По крайней мере, сокращать личную власть премьера. Не должны правоохранительные органы подчиняться персонально премьер-министру страны. Это просто безобразие. Нельзя было это делать никак, ни в какую», — сказал он РБК.