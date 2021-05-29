Израиль без Нетаньяху? тема дня
В политической карьере, а то и в жизни Биньямина Нетаньяху наступают самые тревожные дни. В ночь со среды, 2 июня, на четверг, 3 июня, истекает срок в 28 дней, который президент Ривлин выделил главе партии "Еш Атид" Яиру Лапиду для формирования парламентской коалиции под новый правительственный кабинет. И шансы на то, что политические противники действующего премьера договорятся между собой ради одной цели – свалить Биби, серьезно выросли.
Лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет заявил, что готов работать с Лапидом над формированием нового правительства: «Я приложу все усилия, чтобы сформировать правительство национального единства вместе с моим другом Яиром Лапидом и, с божьей помощью, вместе спасти страну от нынешнего хаоса и вернуть ее на правильный путь». При этом важно помнить, что один «друг», Беннет, придерживается выраженно правой позиции, а второй, Лапид, левый центрист. Вместе им быть совсем непросто.
Достигнута предварительная договоренность о создании правительства на так называемой ротационной основе: сначала Беннет на два года возглавит кабинет министров, а Яир Лапид в это время будет министром иностранных дел, а затем они поменяются местами. Тут надо напомнить, что на таком принципе было организовано правительство Нетаньяху-Ганца, но лидеру бело-голубых так и не привелось стать премьером из-за правительственного кризиса. Если у Лапида и Беннета и получится вначале договориться, то прогнозировать, сколько эта договоренность продержится, невозможно.
Тем более что союз Лапида и Беннета дает 58 из 61 необходимых парламентских мандатов. Сейчас многое зависит от того, удастся ли вовлечь в коалицию арабскую партию РААМ Мансура Аббаса. После недавних боев с ХАМАС это будет непросто, Аббасу не нужны обвинения в предательстве палестинских интересов. Впрочем, и на Беннета идет давление со стороны израильтян, не мыслящих союза с арабами.
Вот это обстоятельство пытается использовать в свою пользу Нетаньяху, заявляющий, что правительство, которое пытаются образовать Лапид и Беннет с привлечением Аббаса, будет подрывать израильскую безопасность, а сама затея создания такой коалиции – «афера века». Для разношерстных политических оппонентов лидера «Ликуда» есть один объединяющий момент, главный – он сам, Биньямин Нетаньяху. Если ради его устранения из большой политики следует притушить свои разногласия, они могут на это пойти на какое-то время. Большая борьба возобновится после, когда Биби привлекут к ответственности по коррупционным делам, от которых его спасает премьерская неприкосновенность.
Однако следует помнить, что в Израиле нет равных Нетаньяху в политических комбинациях. Сейчас он кажется близким к поражению как никогда. Но Биби будет биться до последней минуты, которые истекают к трем часам пополуночи 3 июня. А значит, его рано хоронить.
P.S. Продолжение темы дня читайте в репортаже нашего постоянного корреспондента из Иерусалима Валерия Кантора.