В политической карьере, а то и в жизни Биньямина Нетаньяху наступают самые тревожные дни. В ночь со среды, 2 июня, на четверг, 3 июня, истекает срок в 28 дней, который президент Ривлин выделил главе партии "Еш Атид" Яиру Лапиду для формирования парламентской коалиции под новый правительственный кабинет. И шансы на то, что политические противники действующего премьера договорятся между собой ради одной цели – свалить Биби, серьезно выросли.

Лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет заявил, что готов работать с Лапидом над формированием нового правительства: «Я приложу все усилия, чтобы сформировать правительство национального единства вместе с моим другом Яиром Лапидом и, с божьей помощью, вместе спасти страну от нынешнего хаоса и вернуть ее на правильный путь». При этом важно помнить, что один «друг», Беннет, придерживается выраженно правой позиции, а второй, Лапид, левый центрист. Вместе им быть совсем непросто.

Достигнута предварительная договоренность о создании правительства на так называемой ротационной основе: сначала Беннет на два года возглавит кабинет министров, а Яир Лапид в это время будет министром иностранных дел, а затем они поменяются местами. Тут надо напомнить, что на таком принципе было организовано правительство Нетаньяху-Ганца, но лидеру бело-голубых так и не привелось стать премьером из-за правительственного кризиса. Если у Лапида и Беннета и получится вначале договориться, то прогнозировать, сколько эта договоренность продержится, невозможно.

Тем более что союз Лапида и Беннета дает 58 из 61 необходимых парламентских мандатов. Сейчас многое зависит от того, удастся ли вовлечь в коалицию арабскую партию РААМ Мансура Аббаса. После недавних боев с ХАМАС это будет непросто, Аббасу не нужны обвинения в предательстве палестинских интересов. Впрочем, и на Беннета идет давление со стороны израильтян, не мыслящих союза с арабами.