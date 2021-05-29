В США умер известный журналист-международник Мэлор Стуруа

Как сообщил агентству его сын, Андрей Стуруа,, журналист умер в Миннеаполисе, где жил и работал. "Отец просил похоронить его в Москве. Будем решать", - сказал он.

Мэлор Стуруа родился в 1928 года в Тифлисе. Стуруа - известный журналист-международник, многолетний собственный корреспондент издания в Лондоне и Вашингтоне, политолог и американист. Автор более 30 книг. За время журналистской карьеры освещал почти все советско-американские и российско-американские саммиты, интервьюировал нескольких президентов США