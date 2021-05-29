Минтруда: защита детей - одно из главных направлений государственной политики

Решением Генеральной Ассамблеи ООН с 1950 года 1 июня объявлен Международным днем защиты детей. Как и в большинстве стран мира, в Азербайджане этот день отмечается на высоком уровне. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

Защита детей является одним из основных направлений государственной политики в Азербайджане, и одной из групп населения, охваченной системой социального обеспечения, которая постоянно усиливается в результате успешной социальной политики президента Ильхама Алиева, являются дети.

В Азербайджане более 10 видов социального обеспечения направлены именно на социальную защиту детей. Со стороны Министерства труда и социальной защиты населения в настоящее время обеспечиваются:

- дети в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья,

- дети из семей шехидов и инвалидов войны,

- дети женщин, у которых более пяти детей,

- дети военнослужащих срочной военной службы,

- дети родителей, имеющих инвалидность I и II степени или умерших в связи с аварией на Чернобыльской АЭС,

- дети, оставшиеся без попечения родителей,

- дети до одного года из малообеспеченных (получающих адресную государственную социальную помощь) семей.

Им предоставляются ежемесячные пособия.

Более 95 процентов членов семей, которым выплачивается ежемесячное социальное пособие или пенсия по случаю потери кормильца, и более 50 процентов членов семей, получающих адресную социальную помощь, являются детьми. Опекуны (попечители) детей, потерявших родителей и лишенных родительского попечения, их застрахованные родители по уходу за детьми до трех лет обеспечиваются ежемесячными пособиями, лица, осуществляющие уход за детьми до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, - ежемесячной стипендией.

Всего в настоящее время более 600 тысяч детей из соответствующих категорий обеспечены выплатами по видам социального обеспечения. Единовременное пособие на новорожденных детей выплачивается также один раз в год детям чернобыльских инвалидов, состоящим на диспансерном учете.

Обеспечение детей реабилитационно ориентированными, эффективными социальными услугами также одна из проводимых работ. Учреждения социального обслуживания №№1 и 2, где проживают дети с ограниченными возможностями здоровья, были отремонтированы в соответствии с современными требованиями при поддержке Фонда Гейдара Алиева. В целом в последние годы со стороны министерства до 8 тысяч детей были обеспечены социальными услугами в мобильной и стационарной форме, в том числе в рамках проектов, реализуемых на основе социальных заказов. Для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, бездомных и находящихся в социально опасном положении, также введен в эксплуатацию социальный приют и реабилитационное учреждение. В детских реабилитационных центрах №№1 и 2 министерства ежегодно тысячи детей обеспечиваются реабилитационными услугами, в текущем году планируется открытие еще двух таких центров в регионах (Шамкире и Габале).

За прошедший период Азербайджан ратифицировал Конвенции ООН «О правах ребенка», МОТ «О минимальном возрасте для приема на работу», «О запрете наихудших форм детского труда и срочных мерах по их устранению». Законодательство страны запрещает эксплуатацию детского труда. Минимальный возраст для приема на работу детей составляет 15 лет, кроме того, запрещается вовлечение детей в деятельность, которая может поставить под угрозу их жизнь и здоровье, а также их нравственность.