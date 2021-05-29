Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 12:37

В это трудно поверить, но это происходит, и с этим придется жить: эпоха «гения политической выживаемости», как часто называют Биньямина Нетаньяху западные журналисты, похоже, подходит к финалу, который израильские левые считают закономерным, политтехнологи – парадоксальным, а правые – трагическим. Правых понять проще всего. А как иначе охарактеризовать то, что произойдет в ближайшее время с пока еще действующим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Это его Ликуд с 30 мандатами, опередивший почти в два раза ближайшего конкурента на выборах, впервые за пятнадцать лет уйдет в оппозицию. Это его ссылки на загруженность государственными делами, к которым Нетаньяху прибегал, чтобы не являться в суд, где его обвиняют в коррупции и утрате общественного доверия, вскоре утратят актуальность: увы, государственных дел у Биньямина Нетаньяху уже не будет – только уголовно-процессуальные. Это его супруге, Саре, привыкшей называть своим домом не виллу семейства Нетаньяху в аристократической Кейсарии, а резиденцию премьер-министра на иерусалимской улице Бальфур, придется передать ключи от резиденции, а заодно и статус первой леди женщине по имени Гилат - супруге лидера партии «Ямина» Нафтали Беннета. Того самого Беннета, который еще десять лет назад носил за Нетаньяху портфель, а вчера с жалкими шестью (‼!) мандатами своей полумаргинальной партии отбил себе кресло премьер-министра Израиля на первые два года существования «Правительства перемен».

Резюмируя написанное выше, процитирую классика французской литературы с маленькой поправкой: «Вы в проигрыше, господин Нетаньяху!..» Впрочем, пора поговорить и о тех, кто выиграл и кто в ближайшие недели возьмет на себя ответственность за внешнюю и внутреннюю политику Государства Израиль. Анализируя состав «Правительства перемен», понемногу начинаешь понимать, что крыловские лебедь, рак и щука – просто эталон гармонии и внутреннего согласия. В новом правительстве будет представлен весь спектр израильской политической системы, которая уже два года не может выйти из глубокого кризиса – от 49-летнего ультраправого премьер-министра Нафтали Беннета – бывшего гендиректора Совета еврейских поселений в Иудее и Самарии и сторонника распространения израильского суверенитета на территории Западного берега, и центриста с девятиклассным образованием Яира Лапида (глава МИД и, по ротации, следующий премьер-министр) до депутата Кнессета от левой партии «Авода» Омера Бар-Лева (министр внутренней безопасности) и представителя леворадикального блока МЕРЕЦ Ницана Горовица (министр здравоохранения). Добавлю для полноты картины так называемую «внешнюю поддержку» арабской религиозной партии РАММ и её лидера Мансура Аббаса (представители РАММ министерские портфели не жаждут – сидеть за одним столом с «оккупантами Палестины и убийцами детей Газы» - это как-то не по-арабски), и станет понятно, почему не только общество, но и большинство израильских СМИ пребывают со вчерашнего дня в состоянии некоторой растерянности.

С одной стороны, многие понимают, что для динамично развивающегося Израиля двенадцать лет беспрерывного пребывание у власти одного человека – это, все-таки, многовато. Даже для Биньямина Нетаньяху с его бесспорными достижениями во внутренней политике, экономике и дипломатии, которые – отмечу справедливости ради - не отрицают даже наиболее непримиримые противники премьер-министра. С другой стороны, профессиональная эффективность «лоскутной» коалиции, которая вот-вот сменит право-религиозное правительство Нетаньяху, вызывает понятные сомнения. Стиль руководства Нетаньяху хоть и был всегда под огнем жесткой критики СМИ, офиса Государственного контролера, а также других независимых институций, но, в то же время, создавал в обществе атмосферу определенной стабильности, уверенности в завтрашнем дни. Демократические традиции, укоренившиеся в израильском обществе, а также, в основном, левая пресса, создали благодатную почву для качественного обновления политической системы. Но когда выяснилось, что цель, наконец, достигнута и преград на пути к власти больше не существует, все вокруг, не сговариваясь, стали спрашивать друг друга: «А что мы получим вместо Биби?»