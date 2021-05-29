Тер-Петросян отказался от публичных дебатов с Пашиняном

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян отказался от публичных дебатов с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном. Об этом сообщил в своем Facebook его пресс-секретарь Арман Мусинян.

Ранее Пашинян предложил Тер-Петросяну и экс-президенту Роберту Кочаряну провести 18 июня, за два дня до парламентских выборов, дебаты в эфире Общественного телевидения, пишут армянские СМИ.

По словам Мусиняна, Тер-Петросяну не о чем говорить с человеком, доведшим страну до национального бедствия.

Как ответил Кочарян на предложение Пашиняна и ответил ли вообще, пока неизвестно.