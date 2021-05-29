Наиля Аббасова, специально для haqqin.az 13:17

Сегодня в мире формируется новая реальность – идёт активная трансформация во всех сферах экономики. Чтобы идти в ногу со временем, распознавать новые вызовы современности и эффективно отвечать на них, стране необходимо взращивать квалицированных специалистов, обладающих современными знаниями и освоивших новейшие технологии. Вооружившись девизом «превратить нефтяной капитал в капитал человеческий», руководство Азербайджана целенаправленно проводит в жизнь программы по формированию кадрового потенциала, особо уделяя внимание реформированию кадровой политики в государственных органах управления.

По словам заместителя министра молодёжи и спорта, руководителя рабочей группы проекта Фархада Гаджиева: «“Yüksəliş” – важный проект социального лифта, проводимый по инициативе господина Президента. Этот проект отвечает современным вызовам, а также оказывает поддержку направлениям, имеющим особую важность для современного механизма государственного управления. Перспективы проекта представляются нам очень интересными и широкомасштабными. Думаю, что данный проект является одним из многообещающих проектов, направленных на выявление перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами. На базе проекта в будущем планируется осуществление подбора кадров и формирование Резервного банка» Конкурс вызвал большой резонанс в обществе и привлек внимание около десяти тысяч человек, подавших заявки на участие. В результате отбора, 728 конкурсов были отобраны для участия в очном этапе и составили костяк Резервного банка кадров. Из общего числа участников 630 – мужчины, 98 – женщины. Большинство конкурсантов окончило местные ВУЗы, только 45 из них получили степень бакалавра и 105 - степень магистра за рубежом. В конкурсе также приняли участие 16 докторов философии, один доктор наук, четыре доцента и один профессор. Управленческим опытом в различных государственных и частных учреждениях обладают 70% участников (510), 73 из которых занимают руководящие должности более 10 лет, а пять – более 20 лет. Основной целью создания Резервного банка кадров является содействие перспективным молодым специалистам в построении карьеры в соответствующих направлениях деятельности с одной стороны, и привлечение в государственную систему управления профессионалов с современным мировоззрением с другой стороны.

Недавно в рамках конкурса был завершен очный этап, по итогам которого 309 участников прошли в полуфинал. Высокая конкуренция среди конкурсантов на виду: многие обладают широким спектром профессиональных качеств, глубокими знаниями, богатым опытом и большим управленческим потенциалом. Рабочая группа конкурса «Yüksəliş» проводит активную подготовку к полуфиналу. Для 309 полуфиналистов организовываются совместные онлайн-встречи и тренинги с участием группы экспертов с целью знакомства с участниками и организаторами конкурса, а также оценки их способностей и уровня подготовки к полуфиналу. На ознакомительных онлайн-встречах участники рассказывают о себе, делятся идеями и обмениваются опытом. Помимо этого, конкурсанты приняли участие в более 20 вебинаров на различные темы с участием должностных лиц правительства страны и экспертов в различных сферах деятельности. В частности, состоялись встречи с помощником президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым, министром экономики Микаилом Джаббаровым министром энергетики Парвизом Шахбазовым, министром транспорта, связи и высоких технологий Рашадом Набиевым, председателем Совета директоров ГЭЦ-а Малейкей Аббасзаде, министром образования Эмином Амруллаевым, министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым и многими другими руководителями государственных и частных организаций.